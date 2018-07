Rodrigo Caio dá susto após dividida com o atacante Calleri

O zagueiro Rodrigo Caio deu um susto no treino realizado na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, ao se contundir em um choque com o atacante Calleri e sair de campo acompanhado por José Sanchez, médico do São Paulo. Após a atividade, porém, o departamento médico do clube informou que o jogador foi submetido a exames de ressonância magnética, que não constataram nenhuma lesão.

Entretanto, o defensor se tornou dúvida para o jogo diante do Sport, quinta-feira, às 21 horas, no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que participou da campanha da seleção brasileira na Copa América Centenário, se machucou ao trombar com Calleri e em seguida cair no gramado com fortes dores no joelho esquerdo.

O São Paulo informou que Rodrigo Caio seguirá em tratamento e será reavaliado na manhã desta quarta-feira, quando o técnico Edgardo Bauza deverá saber se poderá contar com o atleta para o jogo diante do Sport. Para este duelo, o treinador terá novamente à disposição Lugano e Thiago Mendes, que cumpriram suspensão automática contra o Flamengo, no último domingo, em Brasília.

Em um primeiro momento, Rodrigo Caio se tornou preocupação até para a seleção olímpica que irá aos Jogos do Rio, pois vem sendo convocado frequentemente pelo técnico Rogério Micale, que dirige a equipe que irá aos Jogos do Rio-2016. O fato de o jogador também ter sido submetido a duas cirurgias no joelho ao longo da carreira também foi visto como motivo de alerta após ele ter se chocado com Calleri no treino desta terça.

Rodrigo Caio deu susto no treinamento desta terça justamente nesta fase em que o time também já começa a projetar mais de perto o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, no próximo dia 6 de julho, contra o Atlético Nacional, no Morumbi.