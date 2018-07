São Paulo empresta Rodrigo Caio ao Atlético de Madrid

O São Paulo vai anunciar nesta quarta-feira o empréstimo do zagueiro Rodrigo Caio para o Atlético de Madrid. O contrato será até o fim do ano e com um valor já definido para compra futura. O Tricolor recebeu uma compensação financeira pela transação, mas o valor não foi revelado. O acerto acaba com uma longa negociação, que começou com o Valencia e acabou com o time de Madri, que vê no defensor brasileiro o substituto de Miranda, outro ex-são-paulino que está de partida para a Inter de Milão.

A imprensa espanhola revelou o acerto e o Estado confirmou com pessoas ligadas ao São Paulo que confirmaram o acerto. O Atlético de Madri desde o início das negociações mostrava interesse no jogador, mas foi ultrapassado pelo Valencia, que aceitava pagar os R$ 44 milhões pedido pelo Tricolor à vista, enquanto a equipe comandada por Simeone.

Entretanto, as conversas não foram adiante por detalhes contratuais. Nos bastidores, chegou-se a comentar que o problema teria sido porque o zagueiro foi reprovado nos exames médicos, algo não confirmado.

O jogador está na Espanha desde a semana passada e teve que passar por dois exames médicos, pedidos pelo Valencia. Com o acerto, o São Paulo pretende utilizar o valor da transação para ajudar no pagamento atrasados dos jogadores, que já reclamaram publicamente do assunto.