Rodrigo Caio diz que Flamengo perdeu por vacilos e reprova derrota com um a mais

Mesmo jogando com um a mais durante todo o segundo tempo, o Flamengo foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, neste sábado, no Independência, e deixou o campo com um sentimento de profunda frustração. Na saída do gramado, o zagueiro Rodrigo Caio atribuiu o resultado a vacilos cometidos por todo o time, inclusive um dele mesmo.

"Tomamos dois gols por vacilo nosso. O primeiro foi por uma falta de sorte, fui tirar a bola e ela bateu no Ricardo Oliveira e sobrou pro Cazares. O segundo foi falta de atenção de toda a equipe", avaliou o defensor flamenguista.

Depois de o primeiro tempo ter terminado empatado por 1 a 1, o Flamengo sofreu o segundo gol logo no primeiro minuto da etapa final, em chute de Chará. Neste momento, o atleticano Elias já havia sido expulso e o time carioca jogava com um homem a mais.

"A gente tem que levantar a cabeça. A gente sabia da dificuldade que seria jogar aqui, mas sabemos que deixamos pontos para trás. Sabíamos que ainda mais com um jogador a menos, poderíamos somar pontos e colar nos primeiros colocados. Não adiante lamentar, agora é só corrigir os erros", disse Rodrigo Caio.

Com uma campanha irregular, de apenas duas vitórias em cinco jogos, o Flamengo aparece em sétimo lugar no Brasileirão, com sete pontos. O próximo compromisso será em 26 de maio, quando receberá o Athletico-PR no Maracanã, pela sexta rodada.