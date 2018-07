Rodrigo Caio diz só trocar São Paulo se for para ser titular na Europa

O sonho de disputar a Copa de 2018 vai orientar a decisão do zagueiro Rodrigo Caio em relação ao seu futuro. Nas últimas janelas de transferências, o zagueiro do São Paulo tem sido observado por clubes europeus, mas afirma que o mais importante é ser titular para se manter "na vitrine" durante a temporada que antecede ao Mundial que será realizado na Rússia.

"Tenho um sonho de jogar na Europa, mas meu sonho maior é disputar a Copa do Mundo. Qualquer decisão é pensando na Copa do Mundo. Para ter uma chance de jogar a Copa, preciso jogar em alto nível, constantemente e em um grande clube. Para sair do São Paulo preciso sair para um lugar onde tenha certeza que vou jogar", ressaltou Rodrigo Caio, nesta terça-feira, em entrevista coletiva no CT da Barra Funda. "Assim vou ter a chance de competir com os zagueiros da seleção. Não vou tomar decisões precipitadas que me façam perder essa chance de jogar a Copa", completou o defensor, que no último dia 19 foi incluído na lista de convocados pelo técnico Tite para a seleção brasileira que enfrentará a Argentina e a Austrália, respectivamente nos dias 9 e 13 de junho, em dois amistosos em Melbourne, na Austrália.

Recentemente, Rodrigo Caio renovou contrato com o São Paulo até 2021. Mesmo assim, o clube sabe que precisa fazer uma venda significativa de um jogador do seu elenco, na próxima janela de transferências, que se abre em junho, para manter as sua finanças equilibradas.

"Em toda janela, vocês (jornalistas) me vendem. E, por mais um ano, estou aqui. Minha cabeça está tranquila. Estou em um dos melhores clubes do mundo e estou muito feliz, com a cabeça aqui. A janela vai abrir, mas minha cabeça está aqui. Tivemos um início de ano bom, dificuldades com eliminações e, hoje, voltamos a sorrir", afirmou o zagueiro, se referindo ao novo ânimo que a equipe ganhou após as vitórias obtidas sobre o Avaí e o Palmeiras, ambas por 2 a 0, nas duas últimas rodadas do Brasileirão.