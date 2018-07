Rodrigo Caio e Cueva são dúvidas no São Paulo para a Copa do Brasil

O meia Cueva ainda não treinou com seus companheiros, por causa da lesão muscular na coxa esquerda, e a comissão técnica lida com cuidado sobre o retorno do camisa 10 ao time. Ele foi submetido na segunda a um exame, que detectou uma melhora na contusão, mas ninguém no São Paulo crava que ele estará em campo contra o Cruzeiro e, no momento, suas chances são remotas.

Só que o peruano se mostra otimista em enfrentar o Cruzeiro na quinta, pela Copa do Brasil. Quando perguntado sobre sua condição física, ele respondeu: "Estou ótimo". Ele também afirmou que "se Deus quiser" ele poderá atuar no Morumbi. Só que uma lesão muscular requer cuidado e ao que tudo indica ele não deve estar em campo se não participar do treino nesta terça-feira.

Já o zagueiro Rodrigo Caio não treinou na reapresentação da equipe após a goleada sobre o Linense e ainda está com o tornozelo dolorido. Ele fará um teste para saber se tem condições de estar em campo na quinta-feira. "Ele ainda tem dor e, se for preciso, vamos reforçar a proteção no local para que ele possa jogar", explicou o médico José Sanchez.

O goleiro Sidão, por sua vez, está voltando aos treinos após se recuperar de uma lombalgia. "Já estou bem, sem dor", disse. O goleiro ficou em tratamento e viu Renan Ribeiro ganhar espaço com sua ausência. Assim, vai ter de recomeçar sua trajetória no clube para poder voltar a ser titular no São Paulo.

O técnico Rogério Ceni já não conta com Sidão, tem dúvidas sobre a presença de Cueva, mas tem expectativa de ter Rodrigo Caio. Caso ele não possa contar com seu zagueiro titular, ele deve manter Lucão no time, ao lado de Maicon. Já para o lugar de Cueva, Wellington Nem deve permanecer na vaga, com Thomaz como opção no banco de reservas.