Rodrigo Caio é liberado para treinos no São Paulo depois de 6 meses

Demorou seis meses, mas o polivalente Rodrigo Caio finalmente poderá voltar aos treinos no São Paulo. O jogador de 21 anos foi liberado pelo departamento médico do clube depois de uma grave lesão sofrida no dia 16 de agosto de 2014, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo diante do Criciúma. Após ser submetido a cirurgia e passar por uma longa recuperação, finalmente a boa notícia veio.

"Foi uma alegria muito grande poder ouvir, depois de seis meses, que eu estou liberado para fazer o que mais gosto novamente: jogar futebol. E só posso agradecer aos fisioterapeutas do Reffis, que são os melhores do mundo e sempre me incentivaram. Minha família, amigos e companheiros também me apoiaram muito neste período", declarou o jogador ao site do clube.

Rodrigo Caio vivia grande fase e era o único titular absoluto da defesa são-paulina quando se contundiu. A partir da quinta-feira, na reapresentação após o clássico desta noite diante do Santos, ele voltará a trabalhar com seus companheiros, mas o jogador sabe que precisará de paciência para vestir novamente a camisa do clube em uma partida oficial.

"Agora, preciso ter paciência e treinar firme para recuperar o meu espaço. Senti muita falta deste treino com os meus companheiros nestes seis meses, mas estou feliz com esta nova etapa", comentou.

O defensor lembrou do momento em que sofreu a lesão, quando, além da grande fase pelo São Paulo, acabara de ser eleito o melhor jogador do Torneio de Toulon, na França, com a seleção brasileira sub-21. "O pior momento, sem dúvida, foi quando recebi a notícia da lesão. Lembro que entrei no CT depois do jogo contra o Criciúma, fiz o exame e soube que tinha rompido o ligamento cruzado. Foi difícil porque eu vivia um bom momento. Mas, felizmente, isso já ficou para trás e agora estou de volta."

Agora, Rodrigo Caio espera readquirir a melhor forma para voltar a brigar pela titularidade. "A equipe se reforçou bem, com jogadores de qualidade, e agora vou lutar pelo meu espaço de novo. O meu pensamento é de ajudar o grupo, porque estou com a cabeça tranquila e sem pressa para jogar. Sei que ainda tenho que evoluir muito antes de ser relacionado. Teremos competições difíceis pela frente, como a Libertadores, e por isso é importante ter um elenco qualificado. Espero que seja um ano iluminado e com grandes conquistas pela frente."