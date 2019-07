Rodrigo Caio e Lincoln vão desfalcar o Flamengo contra o Emelec

O zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Lincoln vão desfalcar o Flamengo diante do Emelec, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Os dois atletas passaram por exames médicos nesta segunda-feira, quando souberam da gravidade dos seus respectivos problemas.

Rodrigo Caio sofreu uma lesão no músculo adutor e na parte posterior da coxa esquerda, enquanto Lincoln machucou a parte posterior da coxa direita. Os dois sofreram as lesões na vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, no clássico do último sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Para amenizar a situação do time, que já não conta com o meia Diego e o atacante Vitinho por causa de graves lesões sofridas recentemente, os meio-campistas Arrascaeta e Everton Ribeiro participaram normalmente do treino desta segunda-feira à tarde e aumentaram a possibilidade de atuar no jogo decisivo com o Emelec.

Para se classificar para as quartas de final da Libertadores, o Flamengo vai ter de vencer por três gols de diferença, pois perdeu no Equador por 2 a 0, na semana passada. E não vai faltar apoio das arquibancadas. A diretoria rubro-negra divulgou nesta segunda-feira que os 60.500 ingressos colocados à venda já foram vendidos. Deste total, 55 mil bilhetes foram comercializados no sistema sócio-torcedor.

No Brasileirão, o Flamengo é o terceiro colocado, com 24 pontos, cinco a menos que o líder Santos. O time da Gávea volta a jogar pela competição nacional no domingo, em Salvador, diante do Bahia, às 16 horas, pela 13ª rodada.

LÉO DUARTE

Negociado com o Milan, em transação fechada no último final de semana, o zagueiro Léo Duarte se despediu dos seus companheiros de Flamengo nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Ele vai viajar até Milão nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato com o clube.

O zagueiro Léo Duarte se despediu dos companheiros e funcionários do Flamengo nesta tarde. Obrigado por tudo, #GarotoDoNinho! pic.twitter.com/Ni2kGJMpkS — Flamengo (@Flamengo) July 29, 2019

"Só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou, ao Flamengo, principalmente, porque me ajudou demais no que precisei. As dificuldades que tive aqui só me ajudaram a crescer. Cheguei aqui menino e saio daqui um homem. Agradecer demais à torcida por tudo, tudo mesmo, pelos elogios, pelas críticas e pedir perdão pelos erros também", afirmou o jogador, emocionado, por meio de um vídeo divulgado pelo clube.

"Foram mais momentos de alegria do que tristeza. Fui muito feliz aqui, realizei um sonho. Quero agradecer também ao Seu Noval (Carlos Noval, atual responsável pela transição dos atletas da base para o elenco profissional), cara que aqui dentro me ajudou demais. Não só a mim, mas como todos os meninos", reforçou.