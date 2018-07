Rodrigo Caio espera ter novas chances como lateral-direito do São Paulo

SÃO PAULO - O volante Rodrigo Caio acha que pode ajudar o São Paulo também na lateral direita. O jogador sabe que a concorrência no meio-de-campo é maior e, por isso, a pedido do técnico Ney Franco, vem tentando se aperfeiçoar em um setor que não tem um titular incontestável no time.

"O professor tem me passado confiança para atuar na lateral e até como zagueiro, como tive de fazer contra o Palmeiras quando o Lúcio foi expulso. Quero estar entre os 11, independentemente da posição. Acho que estou preparado para isso", disse Rodrigo Caio.

O jogador está na expectativa de ser mantido como lateral para a partida desta quinta-feira, contra o Arsenal, em Buenos Aires, pela Libertadores. Ele foi elogiado pelo desempenho contra o Palmeiras, no último domingo, e tem a concorrência do lateral Douglas. A seu favor pesa o fato de ter um poder de marcação maior. Outra opção para o setor, o zagueiro Paulo Miranda, ainda se recupera de uma cirurgia no joelho.

"Sei que tenho de melhorar no ataque. Outra coisa é que o lateral precisa correr muito e estou me adaptando a isso. Vou procurar me condicionar bem e tentar sempre fazer o melhor", explicou Rodrigo Caio.

Rodrigo Caio acabou machucando a boca no clássico de domingo, mas garante que está recuperado. "O Ney Franco encontrou comigo e apenas perguntou sobre minha boca. Não conversamos nada além disso e não sei se serei titular", avisou o volante.

De qualquer forma, ele espera que o São Paulo mostre sua força, mesmo fora de casa. "Todos nós sabemos o que podemos render. O time está passando por um momento difícil e o resultado é o mais importante. Se a gente ganhar na Argentina, passaremos por cima disso", concluiu.