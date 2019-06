Rodrigo Caio exalta atenção de Jorge Jesus na parte defensiva do Flamengo

O zagueiro Rodrigo Caio destacou, nesta quinta-feira, no CT Ninho do Urubu, o alto nível de exigência do novo treinador do Flamengo, Jorge Jesus, como diferencial no sentido de melhorar a parte coletiva da equipe, especialmente a parte defensiva. "Defesa ganha campeonato", ressaltou o jogador.

Após uma semana de trabalho com o português no comando do time, o camisa 3 do clube carioca descreveu o trabalho do treinador e sua ênfase na retaguarda. "São ideias diferentes, uma forma de jogar com bastante agressividade na marcação. Ele é um cara que orienta bastante, especialmente a parte defensiva", comentou o zagueiro.

"Como defensor, acho isso fundamental. Acredito que vamos crescer muito como equipe. E é uma coisa que ele fala bastante: defesa ganha campeonato. Eu tinha ouvido isso de um treinador chamado (Juan Carlos) Osório, quando trabalhei com ele no São Paulo, e levo isso comigo sempre", argumentou.

Para Rodrigo Caio, uma maior atenção na parte defensiva vai ajudar diretamente na melhora do jogo ofensivo do time. "Será um time competitivo, com as linhas próximas e o homem da bola (adversário) muito pressionado. Isso vai favorecer para que a gente possa roubar a bola o quanto antes, e fazer nosso jogo de posse. Acho que isso é uma virtude muito grande da filosofia do Jorge", comentou o jogador.

O zagueiro acrescentou estar muito satisfeito com o nível de exigência do novo técnico: "Cada momento que a gente dá um vacilo, um errinho, ele já vem com uma cobrança muito forte. Isso faz com que o jogador se cobre, se dedique ao máximo, se concentre o tempo todo no treinamento, para que estejamos com um nível de atenção muito grande em campo, e isso faz a diferença".

O Flamengo volta a campo após a parada para a Copa América, no dia 10 de julho, contra o Athletico-PR, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Antes, fará um jogo-treino diante do Madureira, neste sábado, às 11h, na Gávea.