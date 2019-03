Rodrigo Caio exalta desejo do Fla na Libertadores e alerta para bola aérea da LDU

Na volta do elenco do Flamengo ao Ninho do Urubu, o zagueiro Rodrigo Caio afirmou nesta terça-feira sobre a expectativa que um jogo de Copa Libertadores causa no clube e na torcida. O time carioca vai enfrentar a LDU pela segunda rodada do Grupo D, no Maracanã, a partir das 21h30 desta quarta-feira.

"A vontade da torcida é a nossa vontade. É o nosso desejo e sonho. Trabalhamos para isso, para ganhar grandes competições. A Libertadores é uma dessas e vamos deixar tudo dentro de campo. Nossa alma, dedicação e cada gota de suor para fazer uma grande partida. Vamos buscar o resultado durante os 90 minutos", afirmou o defensor.

O Flamengo estreou no torneio com vitória por 1 a 0 contra o San José, em Oruro, na Bolívia. De acordo com Rodrigo Caio, a experiência do duelo contra a equipe boliviana vai ser importante nesta quarta-feira.

"O professor Abel falou bastante sobre as jogadas aéreas. Na altitude já tivemos esses cruzamentos para área, as jogadas do San José eram assim. A LDU não é diferente, tem jogadores altos, mas estamos preparados para isso. Que todos estejam concentrados os 90 minutos para fazer uma grande partida", comentou o flamenguista, que vai atuar três vezes seguidas no Maracanã pela Libertadores.

"É uma responsabilidade muito grande. São três jogos dentro de casa e vamos pensar um a um. Primeiro a LDU, sabemos da responsabilidade, decide a primeira colocação do grupo e precisamos estar 100% focados. Qualquer vacilo ou detalhe, a favor ou contra, vai ser decisivo", analisou Rodrigo Caio, que está empolgado com a festa prometida pela torcida do Flamengo

"É uma alegria muito grande e mostra o quanto a torcida confia em nós. Eles vão nos apoiar nesse momento importante e dentro de campo vamos procurar demonstrar nossa força, empenho e dedicação para buscar o resultado positivo. É o que a torcida vai querer no estádio, dentro de campo não pode e não vai faltar entrega e motivação. Estamos felizes de ter a 'nação' nos apoiando. Podem ter certeza que quarta-feira vamos fazer uma grande partida", afirmou.