Rodrigo Caio exalta superação e comemora acerto com Valencia

Depois de uma pequena reviravolta em sua negociação, Rodrigo Caio comemorou a transferência para o Valencia, da Espanha. O jogador de apenas 21 anos, que demonstrou grande versatilidade no São Paulo, diz que vai realizar o sonho de jogar na Europa.

"Estou muito feliz porque vou realizar um sonho. É o fruto do meu trabalho e dedicação", exaltou o volante, que joga também como zagueiro e lateral. "Conquistei muitos objetivos no São Paulo e, hoje, levo o clube no meu coração. Tudo o que vivi aqui ficará marcado para sempre na minha vida, porque devo muito ao São Paulo", disse o atleta.

Para Rodrigo Caio, o acerto com o Valencia é um prêmio a sua dedicação e persistência, após passar maus bocados por conta de lesões. "Passei por diferentes momentos, com vitórias e superação, mas sempre mantive o empenho. Posso falar com orgulho que sempre superei todas as adversidades. Dei a volta por cima nas lesões e, graças aos profissionais do São Paulo, consegui ser feliz no clube."

O volante se refere à séria lesão que sofreu no joelho esquerdo no ano passado. Naquela época, já havia negociações com clubes europeus, mas a contusão esfriou o ânimo dos times interessados em seu futebol. Recuperado, ele promete mostrar empenho no clube espanhol e avisa a torcida são-paulina que pretende voltar um dia para o time brasileiro.

"Não é um adeus, mas sim um até logo, porque espero voltar um dia. Tenho muitos amigos aqui, desde a base aos funcionários do CT da Barra Funda. A torcida sempre me apoiou e demonstrou carinho comigo. Só posso agradecer por cada momento e ensinamento que tive no São Paulo, porque jamais vou esquecer esta camisa", declarou.

O clube brasileiro fechou acordo com o Valência - após iniciar negociação pelo mesmo valor com o rival Atlético de Madrid - por 12,5 milhões de euros, equivalente a R$ 44 milhões. O São Paulo poderá ganhar ainda mais 4 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões) caso Rodrigo Caio alcance metas estipuladas pelo Valencia em contrato.