Agora, Rodrigo Caio faz exames médicos no Atlético de Madrid

Um dia depois de São Paulo e Valencia cancelarem a negociação, o zagueiro Rodrigo Caio deve ter outro destino na Espanha. Nesta terça-feira, o jogador fez exames médicos no Atlético de Madrid e pode ser confirmado como reforço da equipe da capital espanhola para a disputa da próxima temporada europeia. Ele já estava na lista de Diego Simeone antes de o São Paulo optar pelo Valencia. A decisão de cancelar o negócio foi tomada depois da realização de exames médicos. Nenhum dos clubes explicou o motivo da recusa.

O Atlético de Madrid sempre foi concorrente do Valencia pelo atleta e só perdeu a preferência por ter proposto pagar a contratação parcelada e não à vista. Os dois clubes espanhóis ofereceram o mesmo valor, de R$ 44 milhões pelo zagueiro de 22 anos. O time da capital aposta no são-paulino para repor a saída do zagueiro Miranda, que vai para a Inter de Milão.

O estafe de Rodrigo Caio resolveu ir para Madri depois da negociação com o Valencia ser frustrada. Divergências internas no clube sobre a vinda do reforço fizeram o jogador desistir de assinar contrato. Na última segunda feira, tanto o Valencia quanto o São Paulo publicaram notas oficiais em que confirmavam o cancelamento da transferência.

O jogador está na Espanha desde a última semana e teve de passar por dois exames médicos, pedidos pelo Valencia. O clube queria confirmar a condição física do jogador, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo no fim de 2014. Segundo o estafe do zagueiro, ambas as avaliações atestaram que Rodrigo Caio não tem problemas.