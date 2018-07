Rodrigo Caio fica sem férias e volta a correr no São Paulo

Não é todo o elenco do São Paulo que está de férias. Machucado desde agosto, quando precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Rodrigo Caio segue no Reffis tricolor em busca de retornar ao time no início do ano que vem e jogar a Libertadores.

Sem descanso, o garoto revelado nas categorias de base do São Paulo pelo menos conseguiu um avanço durante o período em que seus colegas descansam. Na segunda-feira, pela primeira vez conseguiu correr depois da cirurgia.

"Fico muito feliz de poder voltar a correr depois de quatro meses. É tudo novo para mim nesta fase. Só posso agradecer, pois tenho certeza de que daqui para frente será só alegria", festejou o volante, que fez a atividade na esteira.

"Na verdade, corri bem melhor do que eu imaginava, porque consegui fazer os movimentos sem mancar ou ter qualquer tipo de incômodo. E sei que isso é importante nesse processo de recuperação. Estou muito feliz e espero que as coisas continuem caminhando bem", comentou o garoto, que tem a companhia de Lucão no Reffis. O zagueiro trata uma fratura no pé.