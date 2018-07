Rodrigo Caio garante que lesão não vai tirá-lo de jogo com o Cruzeiro

O volante Rodrigo Caio deu um susto no torcedor do São Paulo ao sair machucado no primeiro tempo da partida com o Linense. Mas ele acalmou os fãs e minimizou a torção que sofreu no pé direito, depois de subir para afastar uma bola de cabeça. Ele espera que nesta segunda-feira esteja em condições de treinar com seus companheiros.

“O médico me falou que não foi nada grave, que não vou precisar fazer exame, agora vamos ver como vou reagir, mas estou me sentindo bem melhor, pois logo iniciei o tratamento. Espero poder treinar normalmente”, disse. “Espero que esteja bem quinta-feira e possa ajudar o São Paulo”, continuou.

O próximo desafio da equipe é contra o Cruzeiro, time que ainda não perdeu na temporada, pela Copa do Brasil. Os jogadores sabem que será um grande teste para o São Paulo e o técnico Rogério Ceni já avisou que não pretende poupar mais ninguém. Isso porque ele vinha fazendo rodízio no grupo para evitar lesões.

“Meu elenco não é dos mais experientes, mas rodamos bastante para jogar de igual para igual com times mais experientes, com folhas de pagamento mais altas, com três jogadores por posição. Espero que agora consigamos ter uma competição de igual para igual com esses times, como o Cruzeiro", avisou o comandante.