Rodrigo Caio iguala número de convocações de Miranda no São Paulo

Convocado por Tite para o lugar de Thiago Silva, lesionado, Rodrigo Caio, do São Paulo, foi chamado pela sétima vez para defender a seleção brasileira e, com isso, igualou a marca de Miranda, de quando o zagueiro defendeu o clube. Em reencontro no CT da Barra Funda, onde a seleção treinou na sexta-feira, Rodrigo Caio exaltou o ex-atleta do clube e disse que o vê como uma inspiração.

“É uma alegria muito grande poder igualar esta marca, porque o Miranda é uma referência para todos. Tive a honra de treinar com ele logo quando subi para o profissional, fizemos até um amistoso juntos antes de ele seguir para a Europa. Lembro até hoje", afirmou Rodrigo Caio, ao site do São Paulo. "Fico feliz por hoje fazer parte da seleção junto com ele, porque é um cara que admiro pelo caráter que tem, pela pessoa que é e por ser um grande jogador.”

Miranda retribuiu os elogios, e disse que a seleção e o São Paulo estão "bem servidos" de zagueiro. “Fico feliz pelo Rodrigo Caio, e sei que ele vai bater esse número porque tem muita qualidade, é jovem e tem um potencial muito grande. Seguramente, o São Paulo e a Seleção Brasileira estão bem servidos de zagueiro."

O zagueiro relembrou o tempo em que jogou no São Paulo e disse ter convicção de que "deixou uma marca" no clube tricolor. “É sempre especial voltar, porque fui feliz aqui e conquistei títulos. Receber o carinho de todos no clube é gratificante. Sempre que posso, visito o CT nas férias e mato a saudade dos amigos. Essa alegria de visitar o São Paulo mostra que deixei uma marca aqui”.

A convocação de Rodrigo Caio para a seleção fez Dorival Junior trabalhar com um "plano B" no São Paulo. O técnico não descarta a possibilidade de que Rodrigo Caio fique fora da partida contra o Atlético-MG, na quarta, além de Arboleda, que também joga as Eliminatórias. Por causa do jogo da seleção, na terça, Rodrigo Caio ainda não está garantido na partida em Belo Horizonte. Por isso, Dorival estuda suas opções para formar uma dupla de zaga alternativa. Bruno Alves deve ser titular. Aderllan e Lugano miram a eventual vaga do zagueiro brasileiro.