Rodrigo Caio lamenta eliminação por 'tão pouco' em Caxias do Sul

Autor do gol, impedido, que deu a vitória ao São Paulo sobre o Juventude, o zagueiro Rodrigo Caio lamentou o fato de o time ter sido eliminado por "tão pouco''. Mas reconheceu que ainda é preciso melhorar muito para que a equipe possa se tornar de fato competitiva.

"A gente lutou. Tentamos, tivemos algumas oportunidades. Claro que a gente fica com aquele gostinho de que dava, que faltou pouco para se classificar. Mas tem de levantar a cabeça. Colocar a cabeça no travesseiro, sabemos que temos que melhorar muito'', reconheceu o jogador.

Para o volante Hudson, que ontem o capitão do time do São Paulo, a eliminação, na realidade, ocorreu com a derrota por 2 a 1 na primeira partida, realizada no Morumbi.

"A gente foi castigado pelo resultado em casa. Fizemos uma partida muito ruim em casa, mas também mérito do Juventude por ter segurado a pressão aqui. Infelizmente não conseguimos."