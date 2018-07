Rodrigo Caio não é caso isolado; confira outros lances de fair-play no futebol

Durante o clássico com o Corinthians, o zagueiro Rodrigo Caio chamou a atenção ao evitar um cartão amarelo para o atacante Jô. O são-paulino avisou ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira que ele foi responsável por atingir o goleiro Renan Ribeiro em divida, que resultou na punição do rival. O cartão cancelado a Jô evitou que o jogador fosse suspenso para a partida de volta, no próximo domingo, na Arena Corinthians.

"Parabéns ao Rodrigo Caio que teve atitude de homem, o futebol precisa disso. É uma amostra de que o futebol está mudando, que dá para ser honesto. Eu fiquei tranquilo porque sabia que não tinha pegado no Renan, mas ainda bem que o Rodrigo teve a honra de admitir", ressaltou Jô.

O fato foi elogiado pelo técnico Fábio Carille durante a coletiva de imprensa. "Que legal essa postura do Rodrigo Caio. Com cada um procurando ver o seu lado hoje em dia, é sempre bom ver uma atitude como essa. Pode ter certeza que no domingo eu vou procurá-lo para dar um abraço nele. O futebol precisa disso. Não adianta ser malandro, a malandragem não ajuda".

RELEMBRE OUTROS CASOS

Vertonghen

Em jogo entre Ajax e Den Haag na Holanda, Vertonghen foi devolver a bola ao adversário e acabou acertando um chute no ângulo. Para compensar a confusão, os atletas do Ajax deixaram os rivais marcarem um gol.

Amin Motavassel Zadeh

Durante jogo do campeonato iraniano, Amin Motavassel Zadeh tinha oportunidade de marcar um gol após o goleiro adversário se chocar com um jogador do seu time, o Moghavemat Sepasi, mas ele preferiu chutar a bola para fora.

Costin Lazar

O jogador Costin Lazar, do romeno Rapid Bucarest, se recusou a bater um pênalti depois de se desequilibrar na área adversária e o juiz marcar falta. O jogo foi reiniciado com bola ao chão.

​

Marcelo Moreno

Quando defendia o Cruzeiro, Marcelo Moreno evitou uma confusão do árbitro Elmo Alves Resende Cunha em partida contra o Botafogo. O juiz interpretou que o lateral Júnior César tinha recuado a bola para Jefferson e marcou tiro livre indireto. Mas o atacante do time mineiro avisou que tinha relado na bola e a infração foi cancelada.

Leicester

Antes de ser campeão inglês, o Leicester já havia chamado a atenção na Inglaterra. O time perdia por 1 a 0 para o Notthingam Forest, pela Copa da liga Inglesa, quando seu jogador, Clive Clarke, teve um ataque cardíaco e a partida foi cancelada no intervalo.

Pelo regulamento, o novo jogo começou com o placar de 0 a 0, mas o Leicester permitiu que o goleiro rival fizesse um gol para o placar voltar ao 1 a 0.

​

Di Canio

Conhecido pelas polêmicas envolvendo fascismo, o italiano Paolo Di Canio mostrou um lado altruísta ao deixar de marcar um gol pelo West Ham por conta da lesão do goleiro do Everton.