Rodrigo Caio não preocupa São Paulo e Cueva não deve enfrentar o Cruzeiro

O zagueiro Rodrigo Caio saiu machucado na partida do São Paulo com o Linense neste sábado, ainda no primeiro tempo, com uma torção no tornozelo direito. Ele se contundiu ao subir para cabecear uma bola. Quando o pé pisou no gramado, ele torceu. O jogador foi substituído por Jucilei, mas após a partida disse que vai tentar jogar na quinta-feira, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

"Tive uma torção no tornozelo e já fiz tratamento com gelo. O médico falou que não é nada grave e que não precisa fazer exame. Vamos ver como vou reagir no domingo e na segunda. Estou me sentindo melhor e feliz pela partida que a gente fez", afirmou o atleta, esperançoso para enfrentar o time celeste.

O médico José Sanchez também demonstrou não se preocupar com a situação de Rodrigo Caio. Ele também falou sobre o peruano Cueva, que tem uma lesão muscular na coxa e vem desfalcando a equipe. Segundo Sanchez, na segunda-feira o jogador vai fazer novo exame para saber como está sua recuperação.

O técnico Rogério Ceni sabe da importância do peruano, mas descarta usá-lo contra o Cruzeiro. "O Cueva teve uma lesão muscular, está se tratando em dois períodos todos os dias. Deve fazer uma ressonância para saber quanto ele melhorou nesses dez dias. A gente conversa no início da semana. Acho difícil usar qualquer um dos lesionados no jogo contra o Cruzeiro, mas dependo de uma análise médica", avisou.