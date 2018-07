Rodrigo Caio nega saber de interesse do Atlético de Madrid

Dois jogadores do São Paulo estão na mira do Atlético de Madrid, segundo o jornal espanhol Marca. Na edição desta quinta-feira, a publicação afirmou que o time da capital tem interesse no volante Souza e também em Rodrigo Caio, que nesta quarta-feira, depois da vitória sobre a Portuguesa por 3 a 0, disse não saber da especulação sobre a sua saída.

"Não estou sabendo de nada. Fico feliz e vou trabalhar forte. Minha dedicação continua para que eu possa ser reconhecido", disse o jogador ao deixar o estádio do Morumbi. O volante de 21 anos acaba de voltar de um período de sete meses parado para se recuperar de uma cirurgia no joelho e é o capitão da seleção olímpica. Já Souza tem sido convocado para a seleção principal e é titular absoluto.

O técnico interino do São Paulo, Milton Cruz, afirmou nesta quarta-feira que a dupla tem muita qualidade e pode se dar bem no futebol espanhol. "Os dois são jogadores que estão preparados para atuar na Europa. O Rodrigo Caio tem jogado demais e o Souza tem uma grande qualidade técnica", elogiou. Ambos também estão à disposição para o próximo de semana, quando o time recebe o Red Bull pelas quartas de final do Campeonato Paulista.