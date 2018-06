Rodrigo Caio, Nenê e Militão são novidade em treino do São Paulo

Fora dos treinos com bola do São Paulo desde domingo por causa de dores musculares, Militão e Nenê trabalharam normalmente nesta terça no CT da Barra Funda, no último dia de preparação do time para enfrentar o Rosário Central pela 1ª fase da Copa Sul-Americana, quarta.

O técnico Diego Aguirre deve divulgar nas próximas horas a lista de relacionados e há expectativa de que eles possam estar à disposição do treinador.

Além deles, o zagueiro Rodrigo Caio também voltou a treinar com bola no gramado. Ele sofreu uma entorse no pé esquerdo e avançou em sua recuperação. Apesar da melhora, o jogador é desfalque garantido diante dos argentinos por estar suspenso.

O treino desta tarde foi aberto à imprensa apenas nos primeiros minutos. Mais tarde, já com portões fechados, de acordo com o clube, Aguirre comandou uma atividade tática com a formação que deve começar jogando na quarta. Também foram treinadas bolas paradas.