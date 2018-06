Rodrigo Caio passa por cirurgia e deve ficar dois meses em tratamento

O zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, passou por uma cirurgia no pé esquerdo nesta sexta-feira e deve ficar dois meses em recuperação. O clube informou que o jogador deve receber alta do hospital já neste sábado e que o procedimento de correção de uma instabilidade ligamentar foi realizado com sucesso.

+ São Paulo faz jogo-treino contra time Sub-20 em preparação para o clássico

Ele não joga desde o empate por 0 a 0 com o Ceará, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando sofreu uma entorse. De acordo com o técnico Diego Aguirre, serão dois meses de tratamento.

Em coletiva nesta sexta, ele lamentou o desfalque. "Fiquei surpreso, porque evoluía muito bem. Mas disse que sentia dor no movimento. Doutor fez exame para tirar dúvidas e encontrou esse probleminha. Não é algo que signifique muito. Vamos perder Rodrigo Caio por dois meses, atrapalha um pouco porque é importante."

O zagueiro chegou a treinar no gramado do CT da Barra Funda recentemente, mas as dores persistiram. Fazendo tratamento intensivo no Reffis, ele foi vetado das atividades de campo nesta semana para novas avaliações, quando a necessidade de cirurgia foi apontada.

Rodrigo Caio já era visto como figura quase certa para deixar o clube na janela de transferência do futebol europeu, entre junho e junho. Chegou a afirmar que sua hora de deixar o São Paulo estava próxima. E a não convocação para a Copa do Mundo depois de ter negado propostas de fora na intenção de ganhar mais visibilidade para Tite, pode pesar numa provável saída.

Mesmo com a lesão, o São Paulo deve receber propostas por Rodrigo Caio, que tem multa rescisória de 18 milhões de euros. Caso negociações apareçam e avancem rapidamente, o zagueiro pode não entrar mais em campo com a camisa tricolor, que vestiu durante oito temporadas seguidas como profissional.