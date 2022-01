Rodrigo Caio passa por novo procedimento após ser internado com infecção em joelho operado

O zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo, passou por um novo procedimento neste sábado para tratar uma infecção no joelho direito, razão pela qual está internado há uma semana. Em boletim de atualização sobre a situação do atleta, o médico do clube, Dr. Márcio Tannure, disse que será necessário um período de três a cinco dias para avaliar o resultado da intervenção e decidir os próximos passos da recuperação.

O defensor flamenguista realizou, no dia 7 de dezembro de 2021, uma artroscopia no joelho, conforme agendado previamente pelo departamento médico. De acordo com Tannure, a cirurgia foi realizada sem complicações, por isso o atleta foi liberado para as férias.

Durante o período de descanso, contudo, Rodrigo Caio relatou uma infecção em um dos pontos, o que fez com que o Flamengo o orientasse a retornar ao Rio de Janeiro. Diante deste cenário, foi internado e submetido a um tratamento antibiótico de forma venosa.

Então, neste sábado, o jogador passou por uma punção para retirada de líquido do local inchado. "Hoje foi realizado um novo procedimento para que a gente veja exatamente a eficácia do tratamento através da cultura desse material. Esse resultado deve sair em cerca de três a cinco dias", informou Tannure.

O zagueiro, portanto, não estará no Ninho do Urubu na segunda-feira, quando o elenco rubro-negro se reapresenta e inicia a preparação para a temporada 2022, sob o comando de Paulo Sousa, novo treinador do time. O primeiro compromisso oficial será contra a Portuguesa-RJ, pela rodada de estreia do Campeonato Carioca, ainda sem data confirmada.