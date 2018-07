Rodrigo Caio pede duas vitórias antes de jogo com o River Plate

A irregularidade do São Paulo no início de temporada preocupa o elenco e faz o time projetar duas vitórias antes de na próxima semana enfrentar o River Plate, na Argentina, pela Copa Libertadores. O zagueiro Rodrigo Caio disse nesta segunda-feira que bater o Mogi Mirim, nesta terça-feira, e o São Bernardo, no sábado, ambos no Pacaembu, será fundamental para fazer o clube ganhar confiança.

O jogo no dia 10 de março em Buenos Aires contra o atual campeão do torneio continental ganhou peso depois da derrota em casa para o The Strongest, da Bolívia. Um novo resultado negativo vai dificultar muito a situação do São Paulo no grupo 1 da Libertadores. "Existe uma preocupação. Precisamos dessas duas vitórias para ganharmos confiança para o jogo contra o River Plate. Nosso time precisa melhorar individualmente e coletivamente", disse o jogador.

Em dez partidas na temporada o São Paulo teve cinco vitórias, três derrotas e dois empates. Os tropeços fazem a equipe ainda não ter cativado a torcida e nem conquistado a confiança do treinador Edgardo Bauza, que tem até agora só repetiu a formação uma vez. Para o Mogi Mirim, nesta terça, serão novamente quatro alterações. Uma delas é justamente o retorno de Rodrigo Caio aos titulares.

"Tivemos vitórias boas, estamos com um time consistente, mas perdemos para a Ponte Preta (1 a 0) em um jogo difícil. A equipe vem em uma crescente, estamos mais compactos e seguros. Temos que crescer para ficar mais competitivos", disse o zagueiro. Nesta terça-feira Rodrigo Caio deve formar a dupla de defesa junto com Maicon.