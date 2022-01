Rodrigo Caio recebe alta de hospital e fica em observação nos próximos dias

O Flamengo sofreu um desfalque importante na reapresentação do elenco profissional na última segunda-feira: Rodrigo Caio. O defensor estava internado desde o início deste mês, mas recebeu alta hospitalar neste sábado. O atleta, contudo, ficará em observação nos próximos dias. Ou seja, ainda não há data prevista para que retorne às atividades no CT do Ninho do Urubu junto aos demais jogadores rubro-negros.

Leia Também Adson renova com Corinthians por mais um ano e estende vínculo com o clube até dezembro de 2024

No dia 2 de janeiro, Rodrigo Caio deu entrada no hospital no Rio de Janeiro, pois o joelho operado em dezembro estava inflamado e o atleta sentia muitas dores. O defensor, inclusive, fez um novo procedimento no local neste mês.

"Rodrigo Caio recebeu alta na manhã deste sábado (15). O Departamento Médico do clube acompanhará a evolução do atleta nos próximos dias", informou o Flamengo em suas redes sociais.

Sem Rodrigo Caio e com Bruno Viana devolvido ao Braga, de Portugal, após término do empréstimo, o técnico português Paulo Sousa tem apenas três opções para a posição: Gustavo Henrique, Léo Pereira e David Luiz. O treinador já sinalizou nos bastidores a necessidade de reforçar o setor defensivo.