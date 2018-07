Rodrigo Caio revela surpresa com convocação: 'Estava no dentista'

O zagueiro Rodrigo Caio teve uma surpresa na última sexta-feira. O defensor do São Paulo estava em uma consulta com um dentista quando o celular tocou e o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, o avisou que teria de se apresentar à seleção brasileira para substituir Thiago Silva e compor o elenco escolhido pelo técnico Tite a partida contra o Chile, na terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Primeiramente, fico triste porque é um companheiro de posição que ficou lesionado. Isso a gente não deseja para ninguém. Tive várias lesões e sei como é isso. Mas estou feliz de retornar e de poder ajudar de alguma forma. Isso é gratificante", disse o jogador à CBF TV. Thiago Silva sentiu uma lesão na coxa direita na partida com a Bolívia, na última quinta, e mesmo cortado, continuará com o grupo.

O zagueiro são-paulino havia participado da lista de convocados na rodada anterior das Eliminatórias, contra Equador e Colômbia, e passou a integrar o grupo na sexta-feira. O primeiro treino dele com os companheiros foi no CT do São Paulo, onde a seleção brasileira fez um trabalho para os reservas antes de dar folga de um dia para todos os convocados.

"Já são sete anos aqui no CT. É a minha casa, onde eu passo a maioria dos meus dias. Passo mais tempo aqui do que em casa. Feliz de treinar com a seleção aqui", comentou o defensor. A seleção brasileira está de folga neste sábado e volta ao trabalho no domingo. O treino será à tarde, no CT do Palmeiras, com a maior parte da atividade fechada ao acesso da imprensa.