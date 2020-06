Rodrigo Caio se diz seguro, mas evita opinar sobre volta: 'Foge da alçada'

O Flamengo será o protagonista da retomada do futebol no Rio. Na véspera da partida da equipe contra o Bangu, nesta quinta-feira, no Maracanã, o zagueiro Rodrigo Caio concedeu entrevista e evitou comentar diretamente a decisão da volta do Campeonato Carioca, mas garantiu se sentir seguro para voltar a jogar em função do protocolo adotado pelo clube.

O time da Gávea liderou a pressão para a volta do torneio estadual, tendo, inclusive, retomado os treinos antes mesmo de ter o aval das autoridades. "Não cabe a nós falar sobre marcar os jogos ou não, isso foge do nosso controle. Foge da nossa alçada a decisão", afirmou, apontando apenas seguir a decisão das entidades.

Leia Também Volta do Campeonato Carioca pode ser considerada mais uma vitória do Flamengo

Rodrigo Caio assegurou que todos no Flamengo estão sentidos pelas mortes provocadas pelo coronavírus, apontando que o próprio clube perdeu o massagista Jorginho. E revelou que passará por dois testes antes de entrar em campo nesta quinta-feira, no Maracanã, que tem, em seu complexo, um hospital de campanha.

"Respeitamos ao máximo a dor de todos, perdemos uma pessoa muito querida no Ninho (Jorginho), sentimos muito por isso", afirmou. "Amanhã faremos dois testes para termos a confiança de entrar em campo e fazer o melhor", acrescentou.

A postura do Flamengo é oposta ao comportamento dos rivais Fluminense e Botafogo, que defendiam a volta do futebol no Rio apenas em julho. Rodrigo Caio evitou criticar o posicionamento dos rivais, mas apontou que a estrutura e protocolo da sua equipe lhe deixam confortável para jogar em meio à pandemia do coronavírus. Além disso, afirmou esperar que esses times também voltem a atuar em condições seguras para seus atletas.

"Acho que é uma questão pessoal. Somos privilegiados pela estrutura do Flamengo. Cabe a cada clube procurar defender seus atletas e sua instituição, fazendo com que o ambiente seja o mais confortável e seguro possível. Nós, do Flamengo, temos total segurança. Tudo que o Flamengo fez pelos jogadores nos dá total tranquilidade. Esperamos que aconteça da mesma forma para Botafogo e Fluminense", disse.