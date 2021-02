Rodrigo Caio 'se escala' e afirma que Flamengo está melhor que nos últimos jogos com o São Paulo

O zagueiro Rodrigo Caio assegurou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que não será problema para o Flamengo no duelo de quinta com o São Paulo, no Morumbi, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. Com dores no tornozelo direito, foi substituído durante o triunfo de domingo sobre o Internacional, no Maracanã, e ficou fora do treino de terça no Ninho do Urubu.

Os exames, porém, não apontaram qualquer lesão. "Tive uma pancada forte no tornozelo, mas estou bem. Ontem não fui a campo para seguir o trabalho de recuperação. Mas estou apto para jogar. Que a gente esteja numa grande noite", afirmou o zagueiro antes da atividade desta quarta no CT do clube.

Por causa de outras contusões, Rodrigo Caio ficou fora dos três confrontos anteriores do Flamengo com o São Paulo, sendo dois pela Copa do Brasil e um pelo primeiro turno do Brasileirão. E o time carioca foi batido em todos eles, sendo goleado por 4 a 1 no Nacional e eliminado nas quartas de final do torneio mata-mata.

Tendo iniciado a carreira pelo São Paulo, o zagueiro, porém, apontou que o momento é diferente e destacou que a equipe vai para o jogo cheia de confiança. "É um outro momento. Tivemos jogos difíceis com o São Paulo nesta temporada. Em 2019 também. Hoje vivemos um momento melhor do que quando encontramos o São Paulo na Copa do Brasil e Brasileiro. O time subiu de produção. Temos de nos concentrar em fazer o nosso trabalho. Temos um time qualificado, uma forma de jogo. Se controlarmos as nossas ações, estaremos mais próximos da vitória", afirmou.

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com dois pontos de vantagem para o segundo colocado Internacional. Assim, será bicampeão nacional de modo consecutivo se derrotar o São Paulo, em duelo marcado para as 21h30 de quinta.