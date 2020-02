Recuperado de corte no joelho, Rodrigo Caio é preparado para Supercopa no Flamengo

A estreia de Rodrigo Caio na temporada de 2020 pelo Flamengo está mais próxima. Nesta segunda-feira, o zagueiro foi a campo no CT Ninho do Urubu e treinou, ainda que em separado do restante do grupo de jogadores, aumentando as esperanças de ser aproveitado no próximo domingo, quando o time vai enfrentar o Athletico-PR, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil (saiba mais sobre a competição).

Com a participação no Mundial de Clubes da Fifa em dezembro, o elenco do principal do Flamengo teve o retorno das férias postergado. E Rodrigo Caio se lesionou logo nos primeiros trabalhos desse retorno, tendo sofrido um corte profundo no joelho.

Como ele estava lesionado e o espanhol Pablo Marí foi negociado com o Arsenal, a dupla de zaga foi composta por dois reforços, Gustavo Henrique e Léo Pereira, no último compromisso - a vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, no sábado. E essa escalação deve se repetir nesta quarta-feira no clássico contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, pelas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

O Flamengo espera, porém, pela evolução física de Rodrigo Caio nas próximas atividades desta semana para que ele possa retornar ao time no duelo contra o Athletico-PR. Ou ao menos para aumentar as opções à disposição do técnico português Jorge Jesus para escalar a defesa - os outros zagueiros do elenco, além dos recém-contratados, são Thuler, Matheus Dantas e Rafael Santos.