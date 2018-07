Rodrigo Caio vai dos juniores aos titulares do profissional em um ano

SÃO PAULO - Rodrigo Caio teve uma ascensão impressionante em 2013. Depois de disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro, terminou o ano como titular do time profissional como o são-paulino que mais vezes atuou no Campeonato Brasileiro (36 jogos). Foi um dos destaques do time que lutou contra o rebaixamento em grande do torneio e foi eliminado pela Ponte Preta nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O jogador conseguiu se destacar com os três técnicos que dirigiam o São Paulo neste ano: Ney Franco, Paulo Autuori e Muricy Ramalho. Um dos motivos de sucesso é a versatilidade. Rodrigo Caio ganhou destaque no meio de campo e na lateral, mas conseguiu se firmar como zagueiro, posição na qual encerrou a temporada como pilar da zaga. "Eu subi das categorias de base com o pensamento de querer jogar, mas percebi que não estava totalmente pronto. Por isso, fui evoluindo aos poucos, porque sabia que o meu momento iria chegar. Agora, ele chegou e estou muito feliz", afirma o defensor revelado no Centro de Formação de Atletas de Cotia.

Nesta sexta-feira, Rodrigo Caio participa de um jogo beneficente em sua terra natal, Dracena, no interior de São Paulo. O jogador apoiará a campanha "Natal Solidário em Rede", do Fundo Social de Solidariedade do município. João Schmidt e Ademilson, também revelados em Cotia, também vão participar do jogo festivo. O ex-atacante Luizão, campeão da Libertadores em 2005 pelo São Paulo, confirmou presença no evento.