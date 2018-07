Rodrigo Caio vê os quatro semifinalistas do Paulista no mesmo nível

As semifinais do Campeonato Paulista começam neste domingo com Ponte Preta e Palmeiras, às 16h, e São Paulo e Corinthians, às 19h. Embora o Palmeiras tenha feito a melhor campanha e o São Paulo ainda tenta se recuperar da derrota para o Cruzeiro, o zagueiro Rodrigo Caio acredita que as quatro equipes chegam com igualdade de forças para a fase final do estadual.

"Todo mundo está no mesmo nível entre os quatro da semifinal. O que pode se dizer se o Corinthians é melhor ou pior vão ser os jogos. Acredito que o Palmeiras tem um elenco muito qualificado, com jogadores que entram e saem com as mesmas qualidades e isso faz com que a equipe não sinta os desfalques. Mas vejo os quatro com chances de ser campeão", analisou.

O zagueiro acredita que a derrota para o Cruzeiro não deverá mexer com o psicológico do elenco do São Paulo, já que são competições diferentes e a euforia em jogar um clássico é maior do que a decepção pelos 2 a 0 sofridos diante do Cruzeiro, quinta-feira passada, no Morumbi, pela Copa do Brasil.

"Em poucos dias a gente pode mudar tudo isso e temos essa oportunidade no domingo. Temos que ir em busca de chegar a uma final do Paulista. Lógico que estamos tristes pela forma que foi (o jogo com o Cruzeiro), mas temos que esquecer. Domingo precisamos entrar focados, esquecer o Cruzeiro e ir com força total em busca da vitória", projetou.