Rodrigo Caio viaja à Europa e desfalca o São Paulo contra o Juventude

O zagueiro Rodrigo Caio nem bem voltou ao São Paulo após participar da Olimpíada e já será novamente desfalque. O jogador se reapresentou ao clube nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, mas nesta terça foi liberado pela diretoria para viajar à Europa, em função dos trâmites para retirar o passaporte comunitário. O defensor, que tem propostas de clubes estrangeiros, será desfalque no jogo desta quarta, contra o Juventude, no Morumbi, pela Copa do Brasil.

Rodrigo Caio viajou à Itália para tirar a documentação. O interesse maior por ele é de clubes espanhóis. O Sevilla chegou a fazer proposta, que foi recusada pelo São Paulo. A diretoria quer negociá-lo por 15 milhões de euros, aproximadamente R$ 53 milhões, por 80% dos direitos econômicos do zagueiro de 23 anos. Ano passado o defensor chegou a viajar à Espanha para fechar com Valencia e Atlético de Madri, mas as negociações não deram certo.

Valorizado por ser titular na conquista do ouro olímpico nos Jogos do Rio, Rodrigo Caio tem até a próxima semana para definir se continua no São Paulo ou vai para o futebol europeu. O dia 31 de agosto marca o fim da janela de transferências. Fora o Sevilla, a Lazio, da Itália, também chegou a sondá-lo, sem apresentar também propostas convincentes para fazer a negociação evoluir.

Na segunda-feira o jogador concedeu entrevista coletiva em que afirmou ter interesse em atuar no futebol europeu. "Todos sabem que tenho o sonho de jogar na Europa para poder aprender e me desenvolver ainda mais, mas não depende bastante do São Paulo, não apenas de mim", comentou.

O zagueiro será desfalque no jogo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta, no Morumbi, porém pode voltar a defender o São Paulo no próximo domingo. O compromisso será com o Coritiba, também em casa, pelo Campeonato Brasileiro.