Rodrigo chega ao Palmeiras e diz que tem perfil da Libertadores

O volante Rodrigo foi apresentado na tarde desta segunda-feira e será mais uma opção na marcação do meio de campo para o técnico Marcelo Oliveira no Palmeiras. O jogador chega por empréstimo de dois anos e assegura que tem o perfil para fazer bonito na disputa da Copa Libertadores.

"É uma competição (Libertadores) que tem o meu perfil, porque sou um jogador de muita raça, vontade e determinação", disse o volante de 21 anos, que se destacou ano passado com a camisa do Goiás.

Antes mesmo de chegar ao Palmeiras, Rodrigo já teve a oportunidade de atuar por alguns minutos com um companheiro de clube. Ele fez dupla de volante com Arouca em uma partida beneficente em Goiânia no fim do ano.

"O primeiro contato foi bastante legal. Acompanho (o Arouca) desde a época de Fluminense e Santos. Estou sempre ouvindo para crescer como profissional e ele é um cara que me abraçou e parece que já temos uma amizade de muitos anos", comentou o reforço palmeirense, que vestirá a camisa 15, que era de Amaral, emprestado ao Coritiba.

A saída do Goiás não foi das mais amistosas. Com contrato até o fim do ano passado, Rodrigo comunicou no meio do ano a diretoria goiana que não iria renovar o vínculo e acabou sendo afastado. Apesar da partida pela porta dos fundos, o jogador nega mágoa do clube.

"Eu fiquei 10 anos no clube e fui criado lá. A situação foi virando uma novela e só tenho a agradecer ao Goiás. Me torneio homem, convivi com os profissionais todos e agora é vida nova e carinho novo. Espero crescer ainda mais no Palmeiras, pois é uma oportunidade única. É um lugar onde milhões de jogadores queriam estar", comentou.

Marcelo Oliveira ainda não definiu a base do time, mas a tendência é que Rodrigo fique como opção. Gabriel só deve estar totalmente recuperado de lesão em fevereiro. Até lá, Matheus Sales e Thiago Santos são os concorrentes do ex-jogador do Goiás para atuar como titular ao lado de Arouca.