Para Rodrigo, gramado pode atrapalhar Vasco contra América-RJ Após a boa estreia do Vasco no Campeonato Carioca, com a vitória por 4 a 1 sobre o Madureira, o zagueiro Rodrigo exibiu preocupação para o primeiro compromisso fora de São Januário. Para ele, as condições ruins do gramado do estádio de Edson Passos, em Mesquita, podem atrapalhar o desempenho do time diante do América, na próxima quinta-feira.