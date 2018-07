Rodrigo diz que Vasco aprendeu lição com final de 2014 do Carioca O zagueiro Rodrigo afirmou nesta terça-feira que a decisão do Campeonato Carioca de 2014, quando o Flamengo assegurou o título com um gol marcado nos instantes finais, vai servir de exemplo ao Vasco para que o vice-campeonato não se repita agora em 2015, na final diante do Botafogo. Dessa vez, o adversário também tem a vantagem de jogar por dois empates, mas a situação não intimida o veterano defensor.