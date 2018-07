Rodrigo Dourado não treina e vira dúvida no Internacional para enfrentar o CRB

O técnico Guto Ferreira comandou nesta sexta-feira um treinamento em Maceió, encerrou a preparação do Internacional para enfrentar o CRB, neste sábado, às 16h30, no estádio Rei Pelé, pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e ganhou uma importante dúvida para o duelo.

Desgastado com a sequência de jogos, segundo explicou o treinador, o volante Rodrigo Dourado foi poupado da atividade e apenas assistiu ao treino. A confirmação se ele terá condições de atuar virá apenas momentos antes do início da partida, quando será reavaliado pelo departamento médico.

Se Rodrigo Dourado for vetado, é provável que Charles ganhe uma chance e forme o meio de campo ao lado de Edenílson, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro. Fabinho tem chances mais remotas de ficar com o posto.

Na atividade final antes do duelo contra o CRB, realizada nesta sexta-feira no campo da AABB, em Maceió, Guto Ferreira deu uma atenção especial às bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas, sinalizando uma de suas estratégias para obter o triunfo.

Na quinta posição da Série B com 21 pontos, dois atrás do Vila Nova, o quarto colocado, o Internacional deve entrar em campo neste sábado com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Charles), Edenílson, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Nico López e William Pottker.