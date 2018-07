Rodrigo é apresentado e se diz pronto para defender a Ponte Preta no domingo

O zagueiro Rodrigo foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira como jogador da Ponte Preta. E já se colocou à disposição do técnico Gilson Kleina para ser relacionado para o jogo contra o Botafogo, domingo, às 18 horas, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu fiquei parado só 15 dias, tanto que me sinto bem e estou no mesmo nível dos meus companheiros", garantiu o zagueiro de 36 anos, que desde a semana passada já treina no clube campineiro.

Apesar da vontade do reforço, o técnico Gilson Kleina não deve mudar o sistema defensivo que participou da goleada sobre o Sport, por 4 a 0, inclusive a dupla de zagueiros, formada por Marllon e Kadu.

Mas são esperadas mudanças no time, como a volta do capitão Fernando Bob, poupado na estreia, na vaga do volante Naldo. No ataque, Lins pode ganhar a camisa de Clayson, que nesta tarde foi apresentado no Corinthians. O veterano Emerson Sheik, contratado para o ataque, ainda precisa de mais dez dias para ter condições de jogo.

Outra boa opção é o meia Renato Cajá, enfim liberado totalmente para os treinamentos. Ele deve voltar a ficar no banco de reservas no Engenhão.

O grupo só treinou pela manhã nesta quinta-feira e ganhou folga à tarde. Na sexta, deverá ocorrer outro treino, com portões fechados.