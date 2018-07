Rodrigo é vetado, e Índio deve retomar vaga no Inter

Desta forma, o técnico Paulo Roberto Falcão repetirá a zaga, com Bolívar e Índio, que era a primeira opção de Celso Roth. Com o veto de Rodrigo, o zagueiro Rodrigo Moledo foi relacionado pelo treinador para a partida decisiva.

Assim como durante toda a semana, Falcão voltou a fechar o treino do Inter na manhã deste sábado e não deu indicações sobre o time que entrará em campo no domingo. Certo é que Rafael Sobis, lesionado, e Tinga, suspenso, estão fora do clássico.

Em compensação, o técnico poderá contar com os argentinos Guiñazu e Bolatti, absolvidos na sexta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. O primeiro foi expulso na decisão do segundo turno, enquanto Bolatti recebeu o cartão vermelho na semifinal contra o Juventude.

Confira a lista dos jogadores relacionados:

Goleiros: Lauro e Renan;

Laterais: Daniel, Kleber e Nei;

Zagueiros: Bolívar, Juan, Índio e Rodrigo Moledo;

Volantes: Bolatti, Glaydson, Guiñazu e Wilson Matias;

Meio-campistas: Andrezinho, D''Alessandro, Oscar e Ricardo Goulart;

Atacantes: Leandro Damião e Zé Roberto.