Rodrigo faz primeiro treino pelo Internacional

Rodrigo foi apresentado oficialmente no Inter na sexta-feira, depois de uma tumultuada passagem pelo Grêmio. Com seus direitos vinculados ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, ele ficará por empréstimo até o final deste ano, com possibilidade de renovação.

Ainda sem estar na melhor condição física, o zagueiro fez nesta terça um treinamento específico com o preparador Élio Carravetta. O defensor Ronaldo Conceição também participou de trabalho semelhante no campo de areia, enquanto os demais jogadores se reapresentaram e realizaram uma atividade física.