Rodrigo festeja boa fase no Vasco, mas quer liderança

"Acompanhei um pouco do que o Vasco fez ano passado e uma das minhas metas, ao ser contratado, era ser a defesa menos vazada do campeonato (Carioca)", comentou o jogador, que foi contratado junto ao Goiás.

Mesmo com a boa campanha, o jogador enfatiza que a além de estatísticas, o time está focado em buscar a liderança do campeonato, que, no momento, está com o Flamengo. "Temos que exaltar o que fizemos durante os jogos, na parte defensiva e ofensiva. E estamos chegando às vitórias para permanecer ali na frente. Vamos ver se nesse fim de semana a gente consegue obter mais uma vitória e quem sabe até consiga ser líder do campeonato. É isso que a gente está buscando."

No momento o clube de São Januário é vice-líder da competição com 14 pontos. A próxima partida será contra o Nova Iguaçu, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 17 horas.