Rodrigo Lindoso cobra vitória do Botafogo no clássico com o Vasco

Visando encerrar um jejum de quatro anos, o Botafogo recebe o Vasco nesta quarta-feira, no Engenhão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. E o volante Rodrigo Lindoso não esconde que o Botafogo precisa da vitória para manter o momento de ascensão na tabela.

"Primeiramente é um clássico, um jogo pegado e brigado. As equipes estão em situações parecidas. Mas jogaremos em casa e vamos buscar a vitória contra eles. Respeitando sempre, mas sabendo do que podemos fazer. Estávamos jogando bem e as vitórias não vieram por vacilo nosso. Agora vamos em busca", disse o jogador.

O Botafogo não sabe o que é vencer o Vasco há quatro anos. A última vitória veio em agosto de 2013, por 3 a 2. De lá para cá, foram 11 partidas, com cinco empates e seis derrotas. Com 12 pontos, na sétima colocação, um resultado positivo faria com que os botafoguenses ultrapassassem o próprio rival, que possui a mesma pontuação, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Para a partida, o treinador Jair Ventura adotou o tom de mistério e fechou a última atividade antes do duelo. A escalação, contudo, deve ser a mesma que conseguiu a vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense na rodada do fim de semana.

Desta maneira, os meias Leandrinho e Camilo, recuperados de lesões, iniciam no banco de reservas. O mesmo vai acontecer com o goleiro Jefferson, que volta a ser relacionado após mais de um ano, e com o meia Montillo, que tem retornado ao time gradativamente.