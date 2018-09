Rodrigo Lindoso desabafa após marcar gol da vitória do Botafogo

A vitória do Botafogo sobre o América-MG, neste domingo cedo, teve um significado especial para o meio-campista Rodrigo Lindoso. Ele foi o autor do único gol da partida e se redimiu da perda de um pênalti, uma semana atrás, na derrota por 1 a 0 para o rival Fluminense, no Maracanã, onde a sua cobrança foi parada por uma defesa do goleiro Rodolfo.

"Só eu sei o que passei durante a semana, porque ficou aquele peso da derrota nas costas. Sou o cobrador oficial e, por isso, eu bati. Mas só perde quem bate. Procurei manter o foco e consegui marcar o gol. A bola até desviou no zagueiro (Matheus Ferraz), mas o quarto árbitro viu meu esforço para desviar a bola", comentou, aliviado pela vitória e pela recuperação pessoal.

Tanto que ele já convocou os companheiros para "virar a chave", tendo em vista que quinta-feira o time volta a disputar a Copa Sul-Americana. Pelas oitavas de final, a equipe vai enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. É o jogo de ida. Por coincidência, no próximo domingo, o Botafogo vai pegar o outro time baiano, o Vitória, então pelo Brasileiro. A delegação vai permanecer na capital baiana.

O zagueiro Igor Rabello enalteceu o apoio da torcida e demonstrou confiança de melhora nos próximos jogos. "Foi importante o apoio da torcida porque a gente sente mais o clima lá dentro e isso ajuda muito. Tomara que a diretoria mantenha a promoção (de ingressos) e possamos ter nossa torcida sempre do nosso lado", projetou.

Com entradas mais baratas, o público no Engenhão superou os 25 mil torcedores neste domingo. A torcida participou bastante do jogo, aplaudiu os jogadores e festejou a vitória como se fosse uma final de campeonato. Sem dúvida, cada jogo agora é uma decisão para se distanciar da zona do rebaixamento. Com 29 pontos, o Botafogo ocupa a 13.ª posição.