Rodrigo Moledo deixa o Inter e assina com o Metalist

KHARKIV - Atual vice-campeão ucraniano, o Metalist Kharkiv acertou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Rodrigo Moledo, que pertencia ao Internacional. O jogador já assinou contrato com a equipe europeia, mas o clube gaúcho ainda não confirmou a saída do seu defensor titular. Nenhuma das partes falou em valores.

A negociação foi confirmada pelo perfil oficial do Metalist no Facebook. Ali aparecem fotos do jogador assinando contrato de cinco anos e posando com a camisa amarela da equipe. Ele irá usar a de número 13 e chega para ser titular do time que vai jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada.

No Metalist, Moledo vai se unir aos laterais Márcio Azevedo (ex-Botafogo) e Fininho (ex-Corinthians), aos meias Marlos (ex-São Paulo) e Cleiton Xavier (ex-Palmeiras) e aos atacantes Willian (ex-Corinthians) e Jajá, que jogou com o zagueiro no Internacional.

Nesta quarta à tarde, o Inter retomou os treinamentos depois de uma semana e meia de descanso. Até sábado os trabalhos serão em dois turnos, e domingo somente pela manhã. Também está prevista uma intertemporada em Viamão, entre os dias 30 de junho e 6 de julho.