Rodrigo Moledo não treina e será desfalque do Internacional contra o Vasco no Rio

Depois de uma segunda-feira de folga e de treino regenerativo dos titulares na terça, o técnico Odair Hellmann teve nesta quarta a primeira oportunidade de contar com todos os jogadores em campo para iniciar a preparação para a partida do Internacional contra o Vasco, nesta sexta, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Foi todo o elenco com exceção de dois atletas: o centroavante Paolo Guerrero, já com a seleção do Peru para a Copa América, e o zagueiro Rodrigo Moledo.

Fora do time há quatro jogos por conta de uma lesão muscular sofrida contra o CSA, no último dia 19, o defensor participou de uma atividade com bola na terça-feira, mas ficou em tratamento nesta quarta, o que fez com que Odair Hellmann definisse a sua ausência na partida contra o Vasco. A previsão inicial de parada era de três semanas, mas Rodrigo Moledo antecipou o retorno aos gramados e deve voltar ao time titular contra o Bahia, na próxima quarta-feira, em Porto Alegre.

Sem Rodrigo Moledo, Emerson Santos seguirá compondo a dupla de zaga com o argentino Victor Cuesta. Odair Hellmann mantém uma indefinição no meio de campo. A tendência é de que o também argentino D'Alessandro seja preservado, com Guilherme Parede e Patrick como alternativas para o setor. Nonato é outro que também pode ser poupado.

Rafael Sóbis será o substituto de Guerrero e, assim, a tendência é que o Internacional tenha a seguinte escalação no Rio de Janeiro: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato (Patrick), Nico López e Guilherme Parede (D'Alessandro); Rafael Sóbis.

Com 13 pontos, o Internacional está na quinta colocação do Brasileirão. O lateral-direito Zeca quer humildade do time nesta boa fase. "Desde o ano passado, o time criou corpo, uma forma de jogar. Então, acho que todos que chegaram, que se uniram ao time, sabem suas funções, e treinamos muito isso. Marcamos intensamente e todos fazem por merecer", disse o jogador, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.