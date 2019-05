Rodrigo Moledo nega ter proposta do exterior e se diz focado no Inter

O zagueiro Rodrigo Moledo usou boa parte da entrevista coletiva desta sexta-feira no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para negar que tenha recebido propostas de times de fora do Brasil e garantiu estar focado e feliz no Internacional.

"Não chegou nada a mim. É uma questão que meu empresário e o Inter que resolvem", ressaltou o atleta. "Sigo focado no meu trabalho e no próximo jogo. Estou num grande momento junto com o time, sou feliz aqui. Não passa nada na minha cabeça. Esse ano temos muitas competições, estamos num crescimento muito grande. E vamos buscar títulos se Deus quiser", acrescentou.

O zagueiro de 32 anos tem contrato com o Inter até o final de 2021. Ele teria recebido sondagens do Olympiacos para retornar ao futebol grego, de onde foi repatriado pelo clube gaúcho, que o adquiriu junto ao Panathinaikos.

Moledo está na sexta temporada pelo Inter e defende o clube pela segunda vez. Nesta nova passagem, ele virou peça fundamental para o bom desempenho da defesa do time colorado e soma quatro gols em 53 jogos.

Neste domingo, às 16 horas, Moledo e o Inter enfrentam o Cruzeiro no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha vem de derrota para o Palmeiras e tenta conquistar seu segundo triunfo na competição nacional. No momento, soma três pontos e ocupa a 15ª colocação. O elenco treinará neste sábado pela última vez antes do duelo.