Rodrigo Moledo sente dores no joelho direito e deixa treino do Inter mais cedo

O Internacional segue sua preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro após a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Nesta quarta-feira, o time gaúcho treinou pela manhã em Atibaia, no interior paulista, e levou um susto. O zagueiro Rodrigo Moledo sentiu dores no joelho direito e deixou a atividade mais cedo.

O zagueiro sentou no gramado e logo recebeu atendimento médico. O clube não informou a gravidade do problema, assim, não é possível saber se é o mesmo desconforto no joelho que afastou Moledo de treinos recentes da equipe. Ele ficou no banco de reservas acompanhando o restante da atividade, precisou fazer gelo na região e volta a virar dúvida no Inter.

Por outro lado, o técnico Odair Hellmann contou com um retorno importante nesta manhã. O meia D'Alessandro voltou a trabalhar com bola, mas segue sob observação do departamento médico e da preparação física. É possível que o argentino esteja à disposição para a partida contra o Atlético-PR, dia 19, às 21 horas, na Arena da Baixada, pela 13.ª rodada do Brasileirão.

Do outro lado do campo, Odair comandou atividade destinada para os jogadores reservas. São eles que estarão em campo no jogo-treino contra o Água Santa, time que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira. O time de suplentes que treinou e deve jogar nesta quinta foi formado por: Marcelo Lomba; Dudu, Klaus, Danilo Silva e Uendel; Charles, Gabriel Dias, Camilo, Rossi e Wellington Silva; Juan Alano.

Os titulares fizeram uma atividade física no gramado sob a supervisão do preparador físico Cristiano Nunes e depois realizaram um trabalho técnico em campo reduzido. Com uma contratura muscular na região do pescoço, o centroavante Leandro Damião é o único jogador a não participar ainda das atividades no campo em Atibaia.

JEJUM DE GOLS

O atacante William Pottker concedeu entrevista coletiva após o treinamento desta quarta-feira em Atibaia e falou sobre a sua seca de gols. "A gente vem conquistando resultados positivos e venho contribuindo na parte defensiva, cumprindo função tática que o técnico Odair pede pra mim, assim os gols sairão naturalmente", disse.

O Inter faz um trabalho interno na academia na tarde desta quarta-feira e quinta pela amanhã encara o Água Santa. Já na sexta, haverá outro jogo-treino, às 9h30, diante do Red Bull.