Rodrigo Moledo vê jogo com o Palestino mais importante do que o Gre-Nal

O zagueiro Rodrigo Moledo elegeu o duelo com o Palestino, nesta terça-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores como o mais importante do time do Internacional nesta semana. O duelo, segundo o jogador, supera o peso do primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, frente ao Grêmio, domingo, também no estádio do clube colorado.

"É o jogo mais importante. Vale a classificação antecipada", disse Rodrigo Moledo, que aproveitou para analisar o adversário chileno. "É um time que concentra suas jogadas de ataque pelo meio. Tem dois atacante e um meia que flutua para armar as jogadas."

O zagueiro também alertou os seus companheiros para não repetir os erros cometidos no empate diante do River Plate, na semana passada, quando o time abriu 2 a 0 e sofreu o empate em duas jogadas de bola parada. "Temos de ter mais atenção nas faltas perto da área."

O técnico Odair Hellmann orientou o time pela última vez antes do jogo nesta segunda-feira, mas não revelou o time que vai entrar no gramado do Beira-Rio, pois fechou a maior parte da atividade.

A tendência é que o time entre em campo com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro (William Pottker) e Nico López; Guerrero.

O Inter estreou na Libertadores contra o Palestino, em Santiago, no Estádio San Carlos de Apoquindo. E venceu por 1 a 0, gol de Rafael Sóbis. O time gaúcho lidera o Grupo A, com sete pontos, contra quatro do Palestino. River Plate com três e Alianza Lima, apenas um, completam a chave.