Rodrigo Nestor festeja volta por cima e diz que vitória tira um peso do São Paulo

A vitória contundente do São Paulo diante da própria torcida fez o jogador Rodrigo Nestor festejar o resultado de 3 a 0 conquistado sobre o Red Bull Bragantino no Morumbi, pelo Brasileirão. A equipe vinha numa sequência de seis partidas sem vencer na competição e o resultado alivia a pressão no elenco.

"O objetivo maior é sair com a vitória e estou muito feliz por isso. Fazia tempo que a gente não conseguia um resultado por três gols", disse o atleta ainda na beira do campo. Pressionado pela torcida em função dos insucessos da equipe, o meia disse estar pronto para as cobranças. "Eu amo essa torcida. As críticas acontecem. Hoje eles vieram novamente apoiar a gente e isso dá muita força para quem está dentro de campo."

Rodrigo Nestor abriu o caminho para os três pontos ao aproveitar um belo lançamento de Reinaldo. Ele entrou na área e teve tranquilidade para abrir o marcador. "É sempre bom fazer gols. O importante foi ter mais frieza na partida e conseguir ajudar os companheiros a deixar o campo com mais três pontos."

O resultado alivia também a situação do São Paulo na classificação. A equipe chegou aos 29 pontos e se mantém na parte intermediária da tabela. Antes do triunfo sobre o rival de Bragança Paulista, o time comandado por Rogério Ceni vinha de duas derrotas e quatro empates. A última vitória havia acontecido em 3 de julho diante do Atlético-GO fora de casa.

No meio de semana, o time da capital tem um jogo decisivo pela frente. O confronto vai ser com o América-MG e vale vaga para semifinal da Copa do Brasil. Como venceu a partida de ida por 1 a 0, os comandados de Ceni se garantem na sequência do torneio com um empate.