Rodrigo Paiva deixa a CBF após 12 anos como diretor de comunicação

O diretor de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Paiva, acabou demitido do cargo juntamente com toda a comissão técnica da seleção brasileira. Nesta segunda-feira, a entidade anunciou que o pedido de demissão do técnico Luiz Felipe Scolari havia sido aceito pelo presidente José Maria Marin.

A CBF confirmou, nesta terça-feira, que toda a comissão técnica da seleção brasileira será modificada, incluindo o diretor de comunicação. De acordo com a assessoria de imprensa da entidade, Marin dará mais detalhes sobre o assunto daqui a dois dias, em uma coletiva de imprensa. Rodrigo Paiva chegou à CBF em 2002, depois de trabalhar com diversos jogadores - entre eles Ronaldo.

Durante a Copa do Mundo, o ex-diretor de comunicação da CBF se envolveu numa confusão com o atacante chileno Mauricio Pinilla no intervalo da partida entre Brasil e Chile, nas oitavas de final. Os jogadores chilenos o acusaram de ter acertado um soco no atleta. Paiva, por sua vez, negou ter agredido o atacante. A Fifa, depois, suspendeu o diretor de comunicação por quatro jogos - o integrante da comissão técnica era credenciado pela entidade máxima do futebol.

MUDANÇA

No último domingo, a CBF confirmou a saída do técnico Luiz Felipe Scolari, que entregou o cargo após a campanha da equipe brasileira na Copa do Mundo. Com ele, também saíram todos os componentes da comissão técnica da seleção, incluindo o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira e o auxiliar técnico Flávio Murtosa.

O fato ocorreu um dia depois de a seleção perder para a Holanda por 3 a 0 e fechar a participação na Copa do Mundo no quarto lugar. Na semifinal da competição, o Brasil foi goleado pela Alemanha por 7 a 1, na pior derrota em 100 anos de história. Na campanha no Mundial, a seleção venceu apenas três partidas, além de empatar duas vezes e perder outros dois jogos. No total, a equipe sofreu 14 gols, um recorde que durava 76 anos.