Rodrigo Pimpão confirma saída de Camilo do Botafogo: 'Se despediu de nós'

O meia Camilo está realmente de saída para o Internacional. E a confirmação veio nesta terça-feira por um próprio atleta do Botafogo, o atacante Rodrigo Pimpão, que entregou a negociação e a despedida de um de seus amigos do elenco.

"Ele esteve aqui hoje (terça-feira). Ainda não está totalmente confirmado, mas se despediu de nós. É um grande jogador, que tenho uma grande amizade dentro e fora de campo. Conversávamos muito", contou o atacante. "Mas a profissão é assim, o futebol é assim. Se não está legal em um lugar, tem outros clubes que se interessam. Fico feliz por ele. Que se dê muito bem na carreira".

Grande destaque do Botafogo na última temporada, Camilo caiu de rendimento neste ano e ficou no banco de reservas em algumas partidas mesmo com a instabilidade do meia argentino Montillo, que sofreu com seguidas lesões e até anunciou a aposentadoria.

Camilo, assim, após aparecer no treino desta terça-feira para se despedir dos companheiros, tenta agora reencontrar seu melhor momento no Internacional. Disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o time gaúcho tem encontrado dificuldades para engrenar. Aposta, assim, no atleta para organizar o meio de campo junto com o argentino D'Alessandro.

A negociação entre os clubes envolverá uma troca: o atacante Brenner, de 23 anos, deve deixar o Internacional e reforçar o ataque do Botafogo, que sofre com a falta de opções no setor após a ida de Sassá para o Cruzeiro.