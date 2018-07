Rodrigo Pimpão diz que já vê evolução no ataque do Botafogo

A derrota do Botafogo para o Shandong Luneng por 1 a 0 no último sábado, em amistoso disputado no Engenhão, levou o técnico René Simões a criticar as chances de gol perdidas pelo time, mas Rodrigo Pimpão viu aspectos positivos na partida. Para o atacante, o time mostrou evolução em comparação com os jogos-treino contra o Gonçalense e Barra Mansa, criando mais oportunidades de gol, o que o deixa esperançoso para o início do Campeonato Carioca.

"Melhorou bastante a movimentação dos homens de frente. Ainda falta muito entrosamento, mas isso nós vamos ganhar com treinamento e ritmo de jogo. Com o tempo nós vamos chegar ao nosso ponto ideal e não vamos precisar olhar muito para fazer as coisas, elas vão acontecer naturalmente", avaliou.

De volta ao futebol carioca após cinco anos, Pimpão acredita que esses testes também são importantes para evitar que o time comece ansioso o Estadual. Por isso, ele garante que o Botafogo não vai se sentir pressionado no próximo sábado, quando vai encarar o Boavista em São Januário.

"A ansiedade já passou e espero fazer um grande jogo na estreia do Campeonato Carioca, um jogo oficial, voltando a jogar o campeonato depois de cinco anos. Estou muito feliz e espero fazer o melhor jogo possível", afirmou.

Pimpão, porém, conta o tempo para que o Botafogo volte a jogar por uma competição oficial e com o apoio da torcida no Engenhão, palco do duelo com o Bonsucesso, marcado para 7 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca.

"É importante para o time se adaptar ao estádio novamente. É uma casa que traz muita alegria ao Botafogo e esperamos corresponder dentro de campo com o apoio do nosso torcedor", finalizou Pimpão, que na quarta-feira disputará jogo-treino diante do Duque Caxiense, no Engenhão.